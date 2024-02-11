Erman Toroğlu çok kızdı: Cengiz Ünder sen kimsin ya

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Erman Toroğlu çok kızdı: Cengiz Ünder sen kimsin ya
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e Erman Toroğlu'ndan sert sözler geldi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la berabere kaldığı maçtan sonra Erman Toroğlu sert açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, Fenerbahçe'nin fizik gücünün eksik olduğunu belirterek İsmail Kartal'ı eleştirdi.

Kartal'ın oyuncu tercihlerinde yanlışlıklar olduğunu söyleyen Toroğlu, Batshuayi'nin neden oynatılmadığını sorguladı.

"BASTHUAYI NEDEN OYNAMIYOR"

Toroğlu, "İsmail Kartal yok öyle hikaye. Bu takımın fizik gücü eksik. Batshuayi neden oynamıyor. Adam girdi oraya dalıyor, buraya giriyor. Neden oynamıyor ya" diye konuştu.

"SEN KİMSİN"

Cengiz Ünder'i de eleştiren Toroğlu, "Neredeyse kart görecekti. Cengiz sen dur ya. Sen kimsin ya. İrfan Can girdikten sonra oyunun şekli değişti" ifadelerini kullandı.

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