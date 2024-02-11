Emre Belözoğlu isyan etti: Çok üzgünüm

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Belözoğlu, şunları söyledi:

"Konyaspor'u tebrik ederim. Ligde hiçbir maç kolay değil. Bu saatten sonra da bizim adımıza da her maç ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken zorlukta geçecek gibi görünüyor.

Camiam adına çok üzgünüm. Hakemler adına çok üzgünüm. Kendini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar çok bariz bir hata.

Yani bir şey söylersek, Galatasaray maçımız var. Takımın başında olmak istiyorum.

Bu camiaya gönül vermiş herkes adına çok üzgünüm ama hakemler adına da çok üzgünüm. Çünkü bu seviyelere bu kadar bariz, açık, aşikar hatalar bence yakışmıyor."