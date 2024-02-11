Emre Belözoğlu isyan etti: Çok üzgünüm

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu isyan etti: Çok üzgünüm
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Belözoğlu, şunları söyledi:

"Konyaspor'u tebrik ederim. Ligde hiçbir maç kolay değil. Bu saatten sonra da bizim adımıza da her maç ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken zorlukta geçecek gibi görünüyor.

Camiam adına çok üzgünüm. Hakemler adına çok üzgünüm. Kendini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar çok bariz bir hata.

Yani bir şey söylersek, Galatasaray maçımız var. Takımın başında olmak istiyorum.

Bu camiaya gönül vermiş herkes adına çok üzgünüm ama hakemler adına da çok üzgünüm. Çünkü bu seviyelere bu kadar bariz, açık, aşikar hatalar bence yakışmıyor."

İlgili Haberler
Kadıköy'de kavga çıktı. Bonucci Alanyasporlu futbolcuların yolunu kesti
Son Haberler
Güler misin ağlar mısın?: 'Ağzımda diş yok, evim kira ama Erdoğan'dan Allah razı olsun' dedi Video
Güler misin ağlar mısın?: 'Ağzımda diş yok, evim kira ama Erdoğan'dan Allah razı olsun' dedi
Premier Lig'de derbi maçta tarihi fark Spor
Premier Lig'de derbi maçta tarihi fark
Sahada tansiyon bir anda yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı Spor
Sahada tansiyon bir anda yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı
Ağzından burnundan kan gelerek öldü. Uçakta korku dolu anlar Dünya
Ağzından burnundan kan gelerek öldü. Uçakta korku dolu anlar
Fenerbahçe taraftarı hakeme nefes aldırmıyor Spor
Fenerbahçe taraftarı hakeme nefes aldırmıyor
Ankara’da otomobil tır dorsesine çarptı. 2 ölü 4 yaralı Gündem
Ankara’da otomobil tır dorsesine çarptı. 2 ölü 4 yaralı