8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nin (CKM) yeni sezonunda programına kattığı Klasik Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği konserleri serisi Aralık ayında da birbirinden değerli müzisyenleri konuk ediyor.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:13
Takip Et

Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı

Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
+
Aa
-

ANKA'da yer alan habere göre, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Klasik Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği konserleri serisi 2022 – 2023 sezonu boyunca devam edecek. Serinin Aralık ayı programı 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de Klasik Türk Müziği konseriyle başlıyor. Tanbur sanatçısı Hakan Talu’nun şefliğinde düzenlenen programın bu ayki konuğu Türk Müziği sanatçılarından Münip Utandı olacak. Klasik Batı Müziği konseri ise 11 Aralık Pazar günü saat 11.00’de piyanist Burçin Büke, çellist Sedef Erçetin ve bariton Güvenç Dağüstün’ün sahnesiyle müzikseverlere müzik şöleni sunuyor.  

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ: MEHTABA BÜRÜNMÜŞ GECE

Her ayın ilk cumartesi günü gerçekleşecek Klasik Türk Müziği konseri Aralık ayı programı “Mehtaba Bürünmüş Gece” başlığıyla, 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de başlıyor. Tanbur sanatçısı Hakan Talu’nun şefliğinde düzenlenen programda Talu’nun bu ayki konuğu Türk Müziği sanatçılarından Münip Utandı olacak. Sanatçıya solistler İrem Şamlı, Esra İpekçioğlu, Murat Avşar ve Sait Berker Seymenoğlu eşlik edecek. Program “Mehtaba Bürünmüş Gece” başlığını, 1942 senesi haziran ayında önce Tepebaşı Belediye Gazinosu daha sonra İstanbul Gazinosu’nda oynayan, başrollerinde Safiye Ayla ile Muammer Karaca’nın bulunduğu Alabanda Revüsü’ndeki bir şarkıdan alıyor. 

KLASİK BATI MÜZİĞİ KONSERİ: KULAĞIMIZDAKİ MÜZİKLER

CKM’nin aralık ayı Klasik Batı Müziği konseri 11 Aralık Pazar günü saat 11.00’de başlıyor. “Kulağımızdaki Müzikler” adlı konserin konukları piyanist Burçin Büke, çellist Sedef Erçetin ve bariton Güvenç Dağüstün triosu olacak. Sanatçılar barok, klasik ve romantik dönemin en tanınmış eserlerinden bir seçkiyle müzikseverlere klasik müzik şöleni sunuyor. Sanatçılar Burçin Büke’nin “Foça Tangosu” eserini de sahnede yorumlayacaklar. 

Konserlerin biletleri online bilet satış mağazalarından ya da CKM gişeden temin edilebilecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.