Kadıköy'de makas atarak ilerleyen iki trafik magandasına 41 bin 592 lira ceza yazıldı

Kaynak: DHA
Kadıköy'de makas atarak ilerleyen iki trafik magandasına 41 bin 592 lira ceza yazıldı
Kadıköy D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen ve o anların sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine trafik magandalarına trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki trafik magandasına toplamda 41 bin 592 lira ceza kesildi.

Dün akşam saatlerinde iki trafik magandası İstanbul’daki D-100 karayolu Göztepe Köprüsü civarında trafikte makas atarak ilerledi. Başka insanların hayatlarını hiçe sayarak trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücünün bu anları sosyal medya paylaşıldı. Paylaşılan videoda makas atan otomobilde bulunan bir kişinin de camdan sarktığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA KAMUOYU OLUŞTU İKİ MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra tepkiler üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili kullananların Y.C.H. ve F.Z. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanununun makas atmak maddesinden 6 bin 439'ar lira, takip mesafesine uymamak maddesinden 690'ar lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 690'ar lira, Y.C.H.'ye ek olarak aynı kanunun; sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden 25 bin 954 lira olmak üzere iki sürücüye toplamda 41 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.

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