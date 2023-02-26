26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı

Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı

Kadıköy'de yol ayırımındaki bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 02:16
Takip Et

Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı

Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
+
Aa
-

İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy Hasanpaşa yol ayrımında bir otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
2
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
3
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
4
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
5
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
7
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
﻿Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
﻿Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
﻿Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü
﻿Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü
﻿Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü
﻿İstanbul’a deprem bölgesinden 6 yaralı daha getirildi
﻿İstanbul’a deprem bölgesinden 6 yaralı daha getirildi
﻿İstanbul’a deprem bölgesinden 6 yaralı daha getirildi
﻿Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
﻿Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
﻿Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.