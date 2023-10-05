Kadıköy'de otomobiller bir anda alev alev yandı

Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktaki 2 araca daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın neticesinde 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Kadıköy'de otomobiller bir anda alev alev yandı



Olay 02.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Paşa Sokak üzerinde bulunan bir binanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının diğer araçlara da sıçramasıyla 3 araç birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yangında zarar gören araçlardan birinin sahibi Kerim Eroğlu, “Patlama sesiyle uyandık, evimizin penceresinden baktığımızda 1 aracın alev aldığını gördüm. Hemen benim aracın yanındaki aracın. Ondan sonra diğer araçlara sıçradı. Nasıl olduğunu tam göremedik, sadece yangın başladığında görebildik.” dedi.

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