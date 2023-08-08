Kadıköy'de sahibinin ağızlık takmadığı büyük cins köpek, yaşlı çifte ve küçük köpeklerine saldırdı.

Kadıköy'de sahibinin ağızlık takmadığı büyük cins köpek, yaşlı çifte ve küçük köpeklerine saldırdı.

Kadıköy'de sahibinin ağızlık takmadığı büyük cins köpek, yaşlı çifte ve küçük köpeklerine saldırdı.

Türkiye’de saldırgan cins köpeklerin sayısı artmaya devam ediyor. Saldırgan cins köpeklerinin insanlara ve çevreye zarar vermesini önleyebilmek için cins köpekler dışarıda gezdirilirken ağızlık takılmaları devlet tarafından zorunlu hale getirildi.

Fakat Türkiye’de hala bazı saldırgan cins köpeklerinin ağızlıksız dolaştığı görülüyor.

Kadıköy Moda sahil’de ağızlıksız dolaşan bir cins köpek, köpeklerini gezdirmeye çıkaran yaşlı çifte ve köpeğine saldırdı.

YAŞLI ÇİFTİ YERDE SÜRÜKLEDİ

Önce yaşlı çiftin köpeğine saldıran cins köpek, sonra yaşlı çifti yerde sürükledi. Çevredeki vatandaşlar tahtalarla ve sopalarla müdahale etmeye çalışsa da cins köpek süs köpeğini bırakmadı.

Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesine karşı koyamayan köpek yaşlı çiftin köpeğini ve yaşlı çifti bıraktı.

Olayın ardından yaşlı çiftin köpeği veterinere götürülürken yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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