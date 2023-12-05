Kadın 32 yaş büyük kocasını bıçakladı

İHA'nın haberine göre, Manavgat’ın Karacalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fatma Özkan akşam eve geç geldiğini iddia ettiği eşi Osman Özkan ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Fatma Özkan, mutfaktan aldığı bıçakla kocasını göğsünün sol tarafından yaraladı. Osman Özkan kanlar içinde yere yığılırken, Fatma Özkan ise evden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Osman Özkan, ameliyata alındı. Osman Özkan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Fatma Özkan’ı yakınlarının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Fatma Özkan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatma Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Fatma Özkan’ın kolunda ve başında yaşanan kavgadan kaynaklı sıyrıklar olduğu görüldü. Olayın, Osman Özkan’ın akşam eve geç gelmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrasında yaşandığı ileri sürüldü.