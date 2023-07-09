Kadın düşmanı hoca futbol düşmanı da çıktı. Türkiye'nin gözbebeği Arda Güler hakkında olmadık şeyler söyledi

Editör: Serkan Talan

İsmailağa Cemaati’ne yakın olduğu iddia edilen Hüseyin Çevik daha önce kadınlar hakkında söylediği sözlerle büyük tepki çekmişti. Karma eğitime karşı çıkan ve cinsellik hakkında skandal sözler söyleyen Çevik, zaman zaman sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İsmailağa Cemaati ise Çevik ile bir yakınlıklarının olmadığını belirtmişti.

Kadın düşmanı olarak bilinen ve seçim döneminde muhalefete iftiralar atan Çevik bu sefer de Real Madrid’e henüz 18 yaşında transfer olan Arda Güler’i hedef aldı. Real Madrid’in formasında haç olduğunu iddia eden Çevik, Müslüman bir kişinin o formayı giymemesi gerektiğini savundu.

Çevik ayrıca ‘futbol caiz mi’ sorusunu da tartışmaya açtı. Çevik’in sözleri sosyal medyada tepki çekti.