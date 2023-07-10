Tarikat hocasından yeni skandal! "Bebekler ölüyor. Bırakın ölsünler"

Kadınlara karşı düşmanca konuşmalarıyla bilinen, karma eğitime karşı çıkan ve cinsellik hakkında skandal sözler söyleyen Hüseyin Çevik skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi.

Hüseyin Çevik paylaştığı yeni videoda "Suriye'de bebekler ölüyor, bırakın ölsünler, ne güzel işte cennete gidiyorlar. Büyüyünce belki gavur olacaklardı, ateist olacaklardı. Neden ölüyorlar diye yakınıyorsunuz açıklamasını yaptı." dedi.

Bu sözleri ile vicdanları kanatan hoca sosyal medyada aldığı büyük tepkiye karşılık ise bir açıklama yapmadı.

ARDA GÜLER'İ DE HEDEF ALMIŞTI

Çevik, geçtiğimiz günlerde ise milli futbolcu Arda Güler’i Real Madrid forması giyeceği için eleştirmiş "Müslüman haç forması giyemez Arda Güler Real Madrid forması giyemez. "demişti.