﻿Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması

İHA’nın haberine göre; Dr. Kara, rahim ağzı kanserine karşı ise 9-14 yaş grubundaki tüm kız ve erkek çocuklarına HPV aşısı yapılmasını tavsiye ettiği bildirildi.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara her yıl dünyada 1 milyondan fazla, Türkiye’de ise 10 binden fazla kadına jinekolojik kanser tanısı konulduğunu ifade etti.

Kadın üreme organlarında başlayan kanserlerin jinekolojik kanserler olarak adlandırıldığını belirten Dr. Kara Türkiye'de her yıl 5 bin kadının rahim (endometrium) kanseri, 3 bin kadının yumurtalık (over) kanseri ve 2 bin 500 kadının da rahim ağzı (serviks) kanseri olduğu bilgisini verdi.

“TARAMA TESTLERİ DÜZENLİ YAPILMALI”

Dr. Kara, jinekolojik kanserlerin anormal vajinal kanama, pelvis veya karın bölgesinde ağrı, tuvalet ihtiyacında değişiklik gibi farklı belirtiler gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Vulva, vajen kanseri sıklıkla 30 yaş üstü kadınların hastalığıdır. Neredeyse tamamında sebep HPV’dir. Risk faktörlerinin başlıcaları HPV enfeksiyonu, sigara, birden fazla cinsel partnere sahip olmak, genç yaşta ilk cinsel ilişki, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara sahip olmak, zayıf bağışıklık sistemidir”

Tarama için kullanılan smear ve HPV testlerinin bulunduğunu hatırlatan Dr. Kara, “21-30 yaş arası yılda bir smear, 30-65 yaş arası ise yılda bir smear ve 3-5 yılda bir HPV testi ile tarama yapılmalı. Bu testler tanı değil tarama amacıyla kullanılır. Anormal sonuçlar ileri tetkik gerektiğini gösterir” söyledi.

“YILDA BİR JİNEKOLOJİK MUAYENE ŞART”

Yumurtalık kanseri için özel bir tarama testi olmadığına değinen Dr. Kara, yıllık yapılan ultrason ile şüpheli kitlelerin varlığında kan tahlili ile tümör belirteçlerine bakılması ve gerektiğinde ileri görüntüleme teknikleri ile tanı konulduğunu anlattı. Öte yandan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara yılda bir kez jinekolojik muayenenin önemli olduğunu belirtti.

“DOĞUM KONTROL HAPLARI KORUYUCU”

Yumurtalık (over) kanseri için en önemli ve tutarlı risk faktörünün genetik yatkınlık olduğundan bahseden Dr. Kara, daha sonra şunları söyledi:

“BRCA 1-2 mutasyonu, HNPCC veya Lynch sendromu durumlarında yatkınlık artar. Bu durumlarda bağırsak, yumurtalık, endometrium, meme, mide kanserleri gelişebilir. Kalıtımsal kanserlerin en önemli özelliği daha erken yaşta ortaya çıkmaları ve meme-yumurtalık kanserinin beraber gelişebilmesidir. Aile öyküsüne göre bu mutasyonlarla ilgili genetik testler yapılabilir”

9-14 YAŞ GRUBUNDAKİ TÜM ÇOCUKLARA HPV AŞISI

Rahim ağzı kanserinden aşı ile korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Kara 9-14 yaş grubundaki tüm kız ve erkek çocuklara 2 doz halinde aşı yapıldığını ifade etti. Bu yaş grubunda aşılanmayanların ise yaş sınırı olmaksızın 3 doz şeklinde aşı yaptırabileceğini belirten Dr. Kara şunları söyledi:

“Aşılar, rahim ağzı kanseri için en çok risk oluşturan HPV türlerine yönelik yapılıyor. Yüzde 99’a varan koruyuculuğu var. Ancak tüm HPV türleri için koruma sağlamadığından tarama testlerine devam etmek gerekiyor. Progesteronla karşılanmamış östrojen tedavisi almak, hiç doğum yapmamış olmanın da risk faktörleri arasında.”