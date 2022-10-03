3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması

Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması

Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, jinekolojik kanserlerin sıklıkla 30 yaş üstü kadınların hastalığı olduğuna dikkat çekerek, hiçbir şikayet olmasa dahi yılda bir kez jinekolojik muayenenin gerekli olduğunu ifade etmesi korkuttu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:13
Takip Et

Kadın Hastalıkları Uzmanı açıkladı: Her yıl 10 binden fazla kadına jinekolojik kanser teşhisi konuluyor

Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Dr. Kara, rahim ağzı kanserine karşı ise 9-14 yaş grubundaki tüm kız ve erkek çocuklarına HPV aşısı yapılmasını tavsiye ettiği bildirildi.
Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara her yıl dünyada 1 milyondan fazla, Türkiye’de ise 10 binden fazla kadına jinekolojik kanser tanısı konulduğunu ifade etti.

Kadın üreme organlarında başlayan kanserlerin jinekolojik kanserler olarak adlandırıldığını belirten Dr. Kara Türkiye'de her yıl 5 bin kadının rahim (endometrium) kanseri, 3 bin kadının yumurtalık (over) kanseri ve 2 bin 500 kadının da rahim ağzı (serviks) kanseri olduğu bilgisini verdi.

“TARAMA TESTLERİ DÜZENLİ YAPILMALI”

Dr. Kara, jinekolojik kanserlerin anormal vajinal kanama, pelvis veya karın bölgesinde ağrı, tuvalet ihtiyacında değişiklik gibi farklı belirtiler gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Vulva, vajen kanseri sıklıkla 30 yaş üstü kadınların hastalığıdır. Neredeyse tamamında sebep HPV’dir. Risk faktörlerinin başlıcaları HPV enfeksiyonu, sigara, birden fazla cinsel partnere sahip olmak, genç yaşta ilk cinsel ilişki, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara sahip olmak, zayıf bağışıklık sistemidir”
Tarama için kullanılan smear ve HPV testlerinin bulunduğunu hatırlatan Dr. Kara, “21-30 yaş arası yılda bir smear, 30-65 yaş arası ise yılda bir smear ve 3-5 yılda bir HPV testi ile tarama yapılmalı. Bu testler tanı değil tarama amacıyla kullanılır. Anormal sonuçlar ileri tetkik gerektiğini gösterir” söyledi.

“YILDA BİR JİNEKOLOJİK MUAYENE ŞART”

Yumurtalık kanseri için özel bir tarama testi olmadığına değinen Dr. Kara, yıllık yapılan ultrason ile şüpheli kitlelerin varlığında kan tahlili ile tümör belirteçlerine bakılması ve gerektiğinde ileri görüntüleme teknikleri ile tanı konulduğunu anlattı. Öte yandan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara yılda bir kez jinekolojik muayenenin önemli olduğunu belirtti.

“DOĞUM KONTROL HAPLARI KORUYUCU”

Yumurtalık (over) kanseri için en önemli ve tutarlı risk faktörünün genetik yatkınlık olduğundan bahseden Dr. Kara, daha sonra şunları söyledi:

“BRCA 1-2 mutasyonu, HNPCC veya Lynch sendromu durumlarında yatkınlık artar. Bu durumlarda bağırsak, yumurtalık, endometrium, meme, mide kanserleri gelişebilir. Kalıtımsal kanserlerin en önemli özelliği daha erken yaşta ortaya çıkmaları ve meme-yumurtalık kanserinin beraber gelişebilmesidir. Aile öyküsüne göre bu mutasyonlarla ilgili genetik testler yapılabilir”

9-14 YAŞ GRUBUNDAKİ TÜM ÇOCUKLARA HPV AŞISI

Rahim ağzı kanserinden aşı ile korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Kara 9-14 yaş grubundaki tüm kız ve erkek çocuklara 2 doz halinde aşı yapıldığını ifade etti. Bu yaş grubunda aşılanmayanların ise yaş sınırı olmaksızın 3 doz şeklinde aşı yaptırabileceğini belirten Dr. Kara şunları söyledi:

“Aşılar, rahim ağzı kanseri için en çok risk oluşturan HPV türlerine yönelik yapılıyor. Yüzde 99’a varan koruyuculuğu var. Ancak tüm HPV türleri için koruma sağlamadığından tarama testlerine devam etmek gerekiyor. Progesteronla karşılanmamış östrojen tedavisi almak, hiç doğum yapmamış olmanın da risk faktörleri arasında.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
5
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
6
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet'ten 43 binden fazla çiftçi başvurdu
﻿Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet'ten 43 binden fazla çiftçi başvurdu
﻿Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet'ten 43 binden fazla çiftçi başvurdu
﻿Apple TikTok videosundan sonra üst düzey yöneticisini kovdu
﻿Apple TikTok videosundan sonra üst düzey yöneticisini kovdu
﻿Apple TikTok videosundan sonra üst düzey yöneticisini kovdu
﻿Kayıp torun ile babaanne bulundu
﻿Kayıp torun ile babaanne bulundu
﻿Kayıp torun ile babaanne bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.