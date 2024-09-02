Kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı. Minibüsle önünü kestiler

Kaynak: Haber Merkezi
Kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı. Minibüsle önünü kestiler

İzmir’de bir kadın otobüs sürücüsü, durağa yanaştığı sırada önünü kesen minibüs şoförünün saldırısına uğradı. O anlar otobüs kamera kaydına anbean yansıdı.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayda, Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Esra Ş., 7 numaralı otobüs ile Sahilevleri - Üçkuyular İskele hattında bulunan Kantar Durağ’ına yanaştı.

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O esnada sol şeritten gelen 35 M 9234 plakalı minibüs, Esra Ş.’nin kullandığı otobüsün önünü kesti. Aracından inerek otobüsün yanına giden minibüs şoförü, kadın sürücüye hem hakaretler yağdırdı. Hem de camdan yumruk atarak saldırdı. Ardından da minibüse binip olay yerinden uzaklaştı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Yaşanan olaydan sonra Esra Ş., kendisine saldıran minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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