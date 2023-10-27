Kadın otomobil tamircisini benzin buharı bu hale getirdi. Artık aynaya bakamıyor. 2 ayda 15 tane ameliyat oldu

Antalya'da çalıştığı araç servisinde ustası ile yakıt deposunu değiştirdiği sırada elektriğin otomobildeki benzin buharını parlatması ile güzeller güzeli lise öğrencisinin vücudunun büyük bölümü yandı.

KAYNAK: DHA
Kadın otomobil tamircisini benzin buharı bu hale getirdi. Artık aynaya bakamıyor. 2 ayda 15 tane ameliyat oldu

Kepez ilçesinde yaşayan Beyzanur Hatmorioğlu, çocukluğunda otomobillere ilgi duymaya başlayınca küçük yaşlardan itibaren sanayi sitesine gidip, çalışmaya başladı.

Merakını mesleğe dönüştürmek isteyen Beyzanur, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim aldı. Hatmorioğlu, son sınıfta Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki bir araç servisinde işe girdi.

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Beyzanur, 20 Haziran'da yanındaki usta ile yakıt deposundaki arıza nedeniyle servise gelen otomobilin arka koltuğu altındaki yakıt deposunun şamandırasını değiştirmeye başladı. İddiaya göre; ustanın benzin dolu depoya takılan şamandıraya elektrik vermesi üzerine aracın içindeki benzin buharı parladı. Bu sırada araçta olan Beyzanur, alevlerin arasında kaldı.

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GÜÇLÜKLE ARAÇTAN ÇIKTI

Güçlükle araçtan çıkarılan ve vücudunun farklı yerlerinde yanıklar olan Beyzanur, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda yatan Beyzanur Hatmorioğlu, 4 ay olarak düşünülen tedavisini 2 ayda tamamlayarak taburcu oldu. Vücudundaki yanıkların iz bırakmaması için tedavisine devam edilen Hatmorioğlu, bu süreçte 15 ameliyata girdi.

1,5 yıl sürmesi beklenen tedavisi nedeniyle okuluna devam edemeyen Hatmorioğlu, eğitim hakkını kaybetmemek için hastaneden gelecek heyet raporu için uğraşıyor.

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Olayın yaşandığı iş yerinden davacı olan Hatmorioğlu, bir yandan da ilaç ve egzersiz ile kaza öncesindeki sağlığına dönmeye çalışıyor. Okulunu tamamlayıp, üniversitede aynı işi yapacağı mesleği seçmek istediğini söyleyen Beyzanur, tedavisinin ardından sanayiye dönerek işini yapmak istiyor.

'ETRAFTAKİLER, YANAN KIYAFETLERİMİ SÖNDÜRDÜ'

Süreci atlatmasının çok zor olduğunu söyleyen Beyzanur Hatmorioğlu, "Yanımdaki arkadaşım aracın benzin şamandırasını söktü. Ona yardım ediyordum. Arkadaşım 'Arabanın üzerinde deneyelim' dedi. Şamandırayı yerine taktık ve elektrik verince araba alev aldı. Arabanın içerisindeydim ve bir süre çıkamadım. Etraftakiler, yanan kıyafetlerimi söndürdü. 2 ay kadar yoğun bakımda kaldım. Bu süreçte 15 ameliyat oldum. Normalde doktorlar, 4 ay yoğun bakımda, 4 ay da serviste kalacağımı söyledi ama daha kısa sürede iyileştim" dedi.

'OKULA HEYET RAPORU GÖTÜRMEMİZ GEREKİYOR'

Çocukluğundan bu yana arabalara merakı olduğunu belirten Hatmorioğlu, "Çocukluktan bu yana arabaların içerisindeyim ve vazgeçemedim. Bu kadar biliyorken; 'Okulunu da okuyayım' dedim. Çıraklık okulunda son senemi tamamlayacaktım. Tedavi sürecimden dolayı bu yıl devam edemeyeceğim. Okula heyet raporu götürmemiz gerekiyor ancak hala onunla uğraşıyoruz" diye konuştu.

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'AYNAYA ÇOK ZOR BAKTIM'

Hatmorioğlu, "Tedavi ne kadar uzun sürerse sürsün, işime devam etmek istiyorum. İnsan mesleği olunca vazgeçemiyor. Kadın olduğum için bu konuyla alakalı çok yargılandım. Genelde benim suçum olduğu düşünülüyor. Kadın olmakla bunun bir alakası yok ayrıca olayda bir hatam da yok. Hastaneden çıktıktan sonra aynaya çok zor baktım. Eski fotoğraflarıma bakınca üzülüyorum. Kendimi şu anki halim ile benzetemiyorum. Benim için üzücü bir süreç" dedi.

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