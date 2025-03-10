Kadın sağlığını tehdit eden sessiz tehlikeler! Uzmanlardan hayati uyarılar

Kalp hastalıkları, dünya genelinde kadınlarda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Harvard Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. JoAnn E. Manson, kadınların kalp hastalıkları riskini genellikle hafife aldığını belirtti:

"Kadınlarda kalp hastalıkları, erkeklere göre farklı belirtiler gösterebilir. Göğüs ağrısı yerine nefes darlığı, mide bulantısı ve aşırı yorgunluk gibi semptomlar daha yaygındır. Bu nedenle, kadınların belirtileri tanıması ve düzenli kontroller yaptırması hayati önem taşır."

Journal of the American Heart Association'da yayımlanan bir çalışma, kadınlarda kalp hastalıklarının genellikle geç teşhis edildiğini ve bu durumun ölüm oranlarını artırdığını göstermekte.

European Heart Journal'da yayımlanan bir başka araştırma, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin kadınlarda kalp hastalığı riskini %30 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

MEME KANSERİ: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Erken teşhis, tedavi şansını büyük ölçüde artırır.

Johns Hopkins Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Susan Love, meme kanserinin erken belirtilerine dikkat çekti:

"Memede kitle, ciltte çukurlaşma veya meme ucunda anormal değişiklikler fark edildiğinde hemen bir uzmana başvurulmalıdır. Ayrıca, düzenli mamografi taramaları, erken teşhis için kritik öneme sahip."

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- The Lancet Oncology 'da yayımlanan bir çalışma, düzenli mamografi taramalarının meme kanseri kaynaklı ölüm oranlarını %40 oranında azalttığını gösterdi.

- Cancer Research dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, sağlıklı yaşam tarzının ve düzenli egzersizin meme kanseri riskini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

RAHİM AĞZI KANSERİ VE HPV AŞISI: ÖNLENEBİLİR BİR TEHDİT

Rahim ağzı kanseri, HPV (Human Papilloma Virüsü) enfeksiyonu ile yakından ilişkilidir. HPV aşısı, bu kanser türünü önlemede etkili bir yöntem.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Prof. Dr. Carol Brown, HPV aşısının önemini şu şekilde vurguluyor:

"HPV aşısı, rahim ağzı kanserine yol açan virüs türlerine karşı %90’a varan koruma sağlar. Aşı, genç yaşlarda yapıldığında daha etkili sonuçlar verir."

- New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışma, HPV aşısının rahim ağzı kanseri vakalarını %70 oranında azalttığını ortaya koydu.

- Journal of Clinical Oncology'da yayımlanan bir başka araştırma, düzenli smear testlerinin rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde kritik bir rol oynadığını göstermekte.

KADIN SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

1. Düzenli Kontroller: Kalp hastalıkları, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri için düzenli sağlık kontrolleri yaptırın.

2. Sağlıklı Beslenme: Kalp sağlığını korumak ve kanser riskini azaltmak için dengeli bir diyet uygulayın.

3. Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yaparak genel sağlığınızı destekleyin.

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4. HPV Aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlamak için HPV aşısını yaptırmayı ihmal etmeyin.

5. Farkındalık: Vücudunuzdaki değişikliklere dikkat edin ve şüpheli durumlarda hemen bir uzmana başvurun.

Prof. Dr. JoAnn E. Manson, "Kadınların kalp hastalıkları riskini hafife almaması ve düzenli kontroller yaptırması hayati önem taşır" derken, Prof. Dr. Susan Love, "Meme kanserinde erken teşhis, tedavi şansını büyük ölçüde artırır. Bu nedenle düzenli mamografi taramaları ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Carol Brown ise şunları ekledi:

"HPV aşısı, rahim ağzı kanserine karşı en etkili koruma yöntemlerinden biridir. Genç yaşlarda aşılanma, bu kanser türünü önlemede kritik bir rol oynar."