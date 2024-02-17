Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Şişli E-5 Karayolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanında bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

İstanbul’un Şişli ilçesi E-5 Karayolu’nda Mecidiyeköy’den Ankara istikametinde seyir halinde olan F.S.E. yönetiminde motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan F.S.E. ve T.E. yola savrulurken motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda bir şeridi trafiğe kapattı.

Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk inceleme sonucu motosiklet sürücüsü F.S.E’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan T.E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu’nda kaza sonrası oluşan trafik, motosikletin olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

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