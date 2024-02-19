Dört Türk bankasına gözler dikildi. Alın önerisi yapıldı

Amerika'nın ünlü bankasından Türk bankalarına özel bir önem gösteriyor. önem...Bank of America Global Research, Türk bankalarını takip etti. Dört özel banka için hisse başına kâr tahminlerini artırdı. O artış oranı ise yüzde 14 olarak açıklandı, hedef fiyatlar da revize edildi. Amerikan Bankası dört bankanın hedef oranını ortalama yüzde 14 artırdı ve fiyatlarını revize etti.

Türk özel bankaları için olumlu görüşlerini, sürdürdüklerini belirten Amerikan Bankası, 2024-26 hisse başına kâr tahminlerini ortalama yüzde 14 artırdıklarını açıkladı. 2024 ilk çeyrekteki durağan karlılığın 2024 ikinci yarısında ve özellikle de aynı yılın son çeyreğininde hızlı bir toparlanma göstereceğini belirtilen BofA açıklaması şöyle devam etti

"Bu nedenle 2024 yılını, kârlılıkların artmasını, TÜFE'nin düşmesini ve fiyat/defter değeri büyümesinin büyük olasılıkla yıllık kârları aşmasını (yukarı yönlü risk) beklediğimiz umut verici bir 2025 yılı öncesinde bir geçiş yılı olarak görüyoruz. Bunun yakın olmayabileceğini kabul ediyoruz, ancak trend net görünüyor ve piyasalar ileriye bakıyor."

İŞTE O DÖRT BANKA

BofA'nın alın tavsiyesinde bulunduğu dört Türk bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi olarak açıklandı. Banka, 2024'ü umut verici bir 2025 yılı öncesinde geçiş yılı olarak gördüğünün altını çizdi.

KAMU BANKALARINA DÜŞÜK PERFORMANS

Bu arada, kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank için "düşük performans notlarımızı yineliyoruz." açıklaması yapıldı.