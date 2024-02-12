Kadın sürücü trafikte dehşet saçtı. 6 araca çarparak durabildi

Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak’ta meydana gelen olayda, Sinem K.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle park halindeki 6 araca birden çarparak yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İGDAŞ EKİPLERİ GAZI KESTİ

Kaza sırasında sokakta bulunan gaz panosunun da zarar görmesi sebebiyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti. Trafiğe kapatılan sokak polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.