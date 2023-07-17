Kadın Voleybol Takımımızın koçu Daniele Santarelli şampiyonluğu erik dalı eşliğinde kutladı

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek şampiyon oldu. Başantrenör Daniele Santarelli tarihi başarıyı erik dalı oynayarak kutladı.

Kadın Voleybol Takımımızın koçu Daniele Santarelli şampiyonluğu erik dalı eşliğinde kutladı

Editör: Barış Atakan

2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarihi bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve Filenin Sultanları "Erik Dalı" oynayarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve Ay ıldızlı sporcularımız şampiyonluğu salonda Erik Dalı oyun havası eşliğinde dans ederek kutladı.

Öne Çıkanlar
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Son Haberler
Pentagon’un Türkiye ile ilgili yazışmaları sızdı. Büyük skandalı İngiliz medyası açıkladı Dünya
Pentagon’un Türkiye ile ilgili yazışmaları sızdı. Büyük skandalı İngiliz medyası açıkladı
Kalbi besleyen damar ağının görüntüsü ortaya çıktı Sağlık
Kalbi besleyen damar ağının görüntüsü ortaya çıktı
Borsa haftaya rekorla başladı Ekonomi
Borsa haftaya rekorla başladı
Farklı Ülkelerde Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir? Güncel
Farklı Ülkelerde Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir?
17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
17 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 17 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı Dünya
Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı