Kadın Voleybol Takımımızın koçu Daniele Santarelli şampiyonluğu erik dalı eşliğinde kutladı

Editör: Barış Atakan
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarihi bir başarıya imza attı.
Karşılaşmanın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve Filenin Sultanları "Erik Dalı" oynayarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.
BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK
Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve Ay ıldızlı sporcularımız şampiyonluğu salonda Erik Dalı oyun havası eşliğinde dans ederek kutladı.