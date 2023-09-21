Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak

Kadıköy Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’den ve dünyadan kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle 22, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kadıköy, Directed By Women Turkey Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, 22 Eylül Cuma günü 14.00’te Genç Bakış gösterimiyle başlayacak.

Üç gün boyunca yapılacak film gösterimlerine ek olarak festival kapsamında atölye/workshop çalışmaları da yer alacak. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak atölye çalışmalarının yanı sıra, Alice Guy'ın 1898-1907 yılları arasında çektiği 13 kısa filmden oluşan belgeselin de özel gösterimi festivalde yer alacak. Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 40’dan fazla film seyirciyle buluşacak.

Festivalde ayrıca yazar Ayfer Tunç ve kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen ile söyleşiler de gerçekleştirilecek. Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali’nde çeşitli kategorilerde seçilecek en iyi filmlere ödüller verilecek. Ödül töreni, 24 Eylül Pazar günü saat 21.00’de gerçekleştirilecek.