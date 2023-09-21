Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak

Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali başlıyor. Festivalin ödül töreni, 24 Eylül Pazar günü saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak

Kadıköy Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’den ve dünyadan kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle 22, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

festivalll.jpg

Kadıköy, Directed By Women Turkey Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, 22 Eylül Cuma günü 14.00’te Genç Bakış gösterimiyle başlayacak.

festival22.jpg

Üç gün boyunca yapılacak film gösterimlerine ek olarak festival kapsamında atölye/workshop çalışmaları da yer alacak. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak atölye çalışmalarının yanı sıra, Alice Guy'ın 1898-1907 yılları arasında çektiği 13 kısa filmden oluşan belgeselin de özel gösterimi festivalde yer alacak. Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 40’dan fazla film seyirciyle buluşacak.

festival-23.jpg

Festivalde ayrıca yazar Ayfer Tunç ve kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen ile söyleşiler de gerçekleştirilecek. Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali’nde çeşitli kategorilerde seçilecek en iyi filmlere ödüller verilecek. Ödül töreni, 24 Eylül Pazar günü saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

festival-24.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı Güncel
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi Siyaset
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı Güncel
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi Magazin
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir?
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha Spor
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha