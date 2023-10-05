Kadına otomobil çarpma anı kameraya yansıdı

Konya’da caddeden karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kadına otomobil çarpma anı kameraya yansıdı

Konya'nın Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında, caddeden karşıya geçmek isteyen H.S.D.’ye (43), M.Ö. (27) idaresindeki 07 BKP 15 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.S.D. caddeye savruldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddeden karşıya geçmek isteyen H.S.D.’ye otomobilin çarpması ve savrulması görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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