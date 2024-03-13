Önce sevdiğimi karşılayayım; Hoş geldin Ya şehri Ramazan! Allah mübarek Ramazanımızı hayırlara vesile kılsın, ibadetlerimizi kabul etsin.

“Kadınlar dünü” diye başlık attım. Çünkü sekiz marta denk gelemedim. Geçen hafta kutlandık. Bu konu önemli ve değerli olduğu için geç de olsa konuşmak istedim.

Başlıklar atıp daldan dala konacağım. Sevdiklerinizi alınız.

Kadın öyle bir varlık ki her şeyin başı. Annelik vasfı ve sıfatıyla “Cennet ayaklarının altındadır.” mertebesine layık görülmüş.

Bu hayatta, güzel sonuç için, güzel ve akıllı kadın gereklidir. Güzel derken, niyeti, kalbi, kapasiteyi kastediyorum.

Şöyle bir atasözü var; “Kadın insanı rezil de eder, vezir de eder.” Bir kadının yanındaki erkeğe baktığınızda o nasılsa anlayın ki arkasındaki kadın öyledir. Ya da bir evlada baktığınızda evlat edepliyse, anne iyi iş çıkarmış demektir. (İstisnalar çok ama bu da kaide.)

Kadın, öngörülü hamleleriyle, sabır ve şefkatiyle etrafını çiçek açtırabilir. Sorumluluğu altındakileri güzele yönlendirebilme yetisi taşır.

Toplumda sürekli şikâyet edilen erkek tiplemeleri var. Şiddet meyilli, kötü alışkanlıkları olan, kadına saygı duymayan, aldatan erkekler. Şimdi şöyle düşünelim bu erkekleri kim doğurdu, kim yetiştirdi? Onlara temeli kim attı? Sen oğlunun yanında gelinini ezersen, oğlun da karısını, kızını ezer. “Kızım abine çay koy.” dersen, o abi karısını hor görebilir veya beğenmeyebilir. Yani ezilmemek için oğullarınıza ezmemeyi öğretin.

Kadın sıfırların başındaki bir gibidir. Kadın tuttuğunu altın edebilir, değerli hâle dönüştürebilir. Evladı kitap okuyabilir de okumayabilir de saygılı ve inançlı olabilir de olmayabilir de.

Yuvayı dişi kuş yapar. Burada demek istenen, bir kadın yuvasını daim etme kararı taşıyorsa yuvası yıkılmaz. Yıkılırsa da mutlaka farklı bir sebebi vardır.

Kaliteli kadın, bütün toplumu etkileyebilir. Çocuklar biz kadınların elinde büyüyor. Tabii ki baba örneği de var ama o baba örneğini de onun annesinin yetiştirdiğini unutmayalım. “Ben elimden geleni yaptım ama babası kötü!” İşte o babanın annesi elinden geleni yapmamış.

Kadın çok değerli bir varlık. Ne kadar değerli olduğumuzu fark edip ona göre davranabilmeliyiz. Kendimize değer vermek, kendimizi yetiştirmek, iyi bir eğitim almak, inanç sahibi olmak önemli. Bunları başardıktan sonra sahip olduğumuz güzellikleri, sorumluluğumuz altındaki nesillere aynı şekilde aktarabilmek, bunun için emek vermek, gayret etmek daha da önemli.

Kariyer yapmak diye bir şey çıktı. Esas kariyer iyi bireyler yetiştirebilmek, çevresindeki insanlara güzel örnek olabilmek. “Ne kadın ya.” dedirtebilmek.

Ben kadınlar gününe “Cadılar bayramı” diyorum. Bunu rahatça söyleyebilmemin altında kendimin de kadın olmamın rahatlığı yatıyor. “Dişi, kendinden bilir işi.”

Çok akıllıyız, çok kapasiteliyiz, çok güçlüyüz. Yılanı deliğinden çıkartır, başka iki deliğe aynı anda sokarız.

Dünyayı değiştirebilecek insanı yetiştiririz. Neslimize kadınlar günü, erkekler günü değil insanlar günü kutlamayı öğretebiliriz. Kadına şiddete değil, insana şiddete karşı oluruz, oldurturuz. Yazılım değiştiririz.

Gerçek güç dirayet ve sabırdır. Doğru eğitimi vererek güçlenebilirsin.

Kocana kızıp, o gittikten sonra oğlunun kafasına terlikle vurursan ya da kıçını çimdiklersen, o da aynı şiddeti karısına gösterir. Şiddet şiddeti doğurur.

3 Şubat 1931’de yaptığı bir konuşmada; “Kızlarımızın, vatan ve milletin yüksek menfaatlerini savunup koruyabilecek kabiliyette yetiştirilmesi millî eğitimde esas tutulmalıdır. Ve kız çocuklarımıza entelektüel yetkinlik kazandırılması elzemdir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız.

Çanakkale Savaşı’nın nasıl kazanıldığını biliyorsunuz. Kadınlar tarafından kazanıldı. Kadın o kadar önemli ki bir savaşı kazanabilir, bir ülkeyi kaybettirebilir. Askere giden o bebelere, vatan sevgisini kim aşıladı? Kim onlara; “Gerekirse vatan için öl!” dedi? Atatürk’ü kim yetiştirdi? O yoklukta yılmadan savaşabilen askerleri kim doğurdu? Sahip olduğu tek ineğini, tek takısını, vatanı için veren kadının, 13 yaşındaki çocuğu her savaşı kazanabilir.

Kadının kıymetini önce kadınlar bilsin. Gücümüzü bilelim. Kariyer, alışveriş, seksapel, dedikodu. Bunlardan ibaret değiliz. Başarılı, asil, iyi kadın olup, çevremize yansıyalım.

Kadın çiçektir.