Kadınlar ekiyor hasadını yapıyor cüzdanları para doluyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, topraktan sofraya organik ürünler yetiştiriyor. Kazandıkları paralarla aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar en büyük hedeflerini de açıkladı.

KAYNAK: İHA
Kadınlar ekiyor hasadını yapıyor cüzdanları para doluyor

İHA'nın haberine göre, Kocasinan Hanımeli Kooperatifi'nde yer alan 12 kadın, 25 hektar alanda domates, biber, patlıcan, kabak salatalık, çilek gibi ürünler yetiştirerek hem vatandaşa organik ürünler sunuyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Asıl amaçlarının kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamak olduğunu kaydeden Kocasinan Hanımeli Kooperatif Başkanı Büşra Minaz, bundan sonraki hedeflerinin ise bir kahvaltı salonu açarak ürettikleri organik ürünleri vatandaşa sunmak istediklerini söyledi.

Minaz, "Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın bize sunduğu imkanlarla kadın dayanışmasıyla çalışıyoruz. 12 kadın, 25 hektar alanda çalışıyoruz. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek gibi doğal ürünler yetiştirmeye çalışıyoruz. Tarladan direkt mutfağa sunuyoruz. İşlediğimiz ürünler de var. Cırgalan biberini işleyip toz haline getiriyoruz. Domateslerimizi menemen yaparak soslara çeviriyoruz. Kabak, patlıcan kurularımız var. Bunlar gibi çeşitli ürünlerimiz var" dedi.

AMAÇLARINI AÇIKLADI

Kocasinan Hanımeli Kooperatif Başkanı Büşra Minaz "Şu anki en büyük hedefimiz buraya bir kahvaltı salonu açmak. Onun için de valimiz ve başkanımızın desteklerini bekliyoruz. Burada yetiştirdiğimiz doğal ürünleri kahvaltı salonunda halka sunmak istiyoruz. Burada hem üretiyoruz, hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Buradaki asıl amacımız kadınlara ekonomik özgürlük sağlamak ve kadın istihdamını sağlamak. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Kooperatif üyesi Figen Udül ise, daha önce çiçek dikemezken şu anda birçok ürün yetiştirdiğini ifade ederek, "Evimi geçindiriyorum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını görüyorum. Toprakla tanıştığım için çok mutluyum. Daha önce bir çiçek dahi dikemezken şuanda her şeyi yetiştiriyorum. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Kuş, inek, keçi gübresi, kül, yosunlarla kendi bildiğimiz şekilde gübrelerle organik üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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