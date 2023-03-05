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Kadınlar gününe özel konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi kadınlar gününe özel konser verecek.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 13:01
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Kadınlar gününe özel konser

Kadınlar gününe özel konser
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İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek "Kadın Sesleri" konserinde zengin bir opera repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser programında aralarında Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Gioacchino Rossini, Giuseppe Donizetti ve Giacomo Puccini'nin bulunduğu bestecilerin eserlerinden aryalar seslendirilecek.

"Don Carlo", "Carmen", "Sevil Berberi", "Romeo ve Juliet", "La Boheme", "Maskeli Balo", "Aida", "Cosi Fan Tutte", "Le Villi", "Attila" ve "Mefistofele" gibi klasikleşmiş ve sevilen operaların kadın karakterlerinden Ayşe Sinem Ekşioğlu, İpek Zehra Evre, Funda Güllü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Burcu Soysev, Dilan Şaka, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Deniz Yetim konserde sahne alacak.

Solistlere piyanoda Atılgan Kaptanoğlu eşlik edecek.

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