Kadınlardan saklanmak için 55 senedir kendini eve hapseden 71 yaşındaki adamın sıra dışı hikayesi

71 yaşındaki adamın en büyük korkusu kadınlar. Tam 55 yıldır kadınlardan kaçıyor ve inzivada yaşıyor. "Kadınların bana yaklaşmasını istemiyorum," diyen 71 yaşındaki adam, evinden bile çıkmıyor.

Kadınlardan saklanmak için 55 senedir kendini eve hapseden 71 yaşındaki adamın sıra dışı hikayesi

Doğu Afrika ülkesi Ruanda doğumlu Callitxe Nzamwita, son 55 yılını kadınlarla herhangi bir temastan kaçınmak için evine kapanarak kendi kendine uyguladığı izolasyonla geçirdi. Kadınlardan korkan adamın inzivaya çekilme yolculuğu 16 yaşında başladı ve bu sıra dışı hikaye o zamandan beri pek çok kişinin merakını cezbetti. Kadınlardan uzak inzivasını gerçekleştirmek için 15 metrelik yüksek bir çit inşa etti ve hiçbir kadının giremeyeceğinden emin olmak için kendini evinin içine kapattı. Kendisini evin içine hapseden Nzamwita, insanların arasında rahatça dolaşamadığı için bunu yaptığını söyledi.

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JİNEFOBİ RAHATSIZLIĞI VAR

Kadınlardan korkmasına rağmen köyde yaşayan kadınların yiyecek getirdiği adam, “Kendimi eve kapatmanın ve bahçenin etrafına çit örmemin arkasında hiçbir kadının bana yaklaşamaması yatıyor” dedi. Yerel medyaya konuşan bir komşusu ise, “Garip ama onu hayatta tutanlar bizleriz. Ona yardım etmek istesek yanına yaklaşmamızı istemiyor. Onun yerine bize evdeki eşyaları fırlatıyor” dedi.

Bahçesinde bir kadın gördüğü zaman kendini evin içine kilitleyen adamın rahatsızlığı tıp literatüründe de bulunuyor. Adamın jinefobi rahatsızlığından muzdarip olduğu kaydedildi. Bu hastalığın belirtileri arasında kadın görünce panik atak geçirme, aşırı terleme, kalp atışının hızlanması, nefes alışverişte zorluk yer alıyor.

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