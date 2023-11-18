Kadir Gecesi içkili paylaşım yaptığı için Pegasus Havayolları'nın işten çıkardığı çalışanlarından Onur T. ABD'ye iltica etti

Kadir Gecesi içkili paylaşımı yaptıkları için Pegasus Havayolları tarafından işinden atılanlardan biri olan ve gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edildikten sonra hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası kararı verilen Onur T. isimli kişinin ABD'ye iltica ettiği sosyal medyada paylaşılan video ile ortaya çıktı