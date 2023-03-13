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Kadir suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Kadir suresi 5 ayetten oluşmaktadır. Kadir suresi, Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. İşte Kadir suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:26
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Kadir suresinin Türkçe anlamı nedir?

Kadir suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Kadir suresi Mekke'de inmiştir. Kadir suresi 5 ayetten oluşmakta olup Abese suresinden sonra inmiştir.

Kadir suresi, Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Kadir sûresinde, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için

inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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