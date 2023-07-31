Kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 6 kişi ölümden döndü. Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 6 kişi ölümden döndü. Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Bursa Nilüfer Ortaköy yolunda, Ferdi Yılmaz (42) idaresindeki hafif ticari araç ile Sefa İlarslan (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Emre Bayram, Berat Yılmaz, Yaren Yılmaz, Muhammed Ali Karaca, Halil İbrahim Karaca ve Ferdi Yılmaz yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Polis her yerde onu arıyordu. Cansız bedeni arabasından 1 kilometre uzakta bulundu Güncel
Polis her yerde onu arıyordu. Cansız bedeni arabasından 1 kilometre uzakta bulundu
Tepkilerin hedefi haline gelen Danimarka'dan Kur'an yakma eylemlerine müdahale açıklaması Dünya
Tepkilerin hedefi haline gelen Danimarka'dan Kur'an yakma eylemlerine müdahale açıklaması
Bjelica: Bizi düşündüren sakatlıklar Spor
Bjelica: Bizi düşündüren sakatlıklar
Tamir yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Güncel
Tamir yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Etnik toplama kampı Yazarlar
Etnik toplama kampı
"Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" Yazarlar
"Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır"