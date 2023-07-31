Kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 6 kişi ölümden döndü. Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Bursa Nilüfer Ortaköy yolunda, Ferdi Yılmaz (42) idaresindeki hafif ticari araç ile Sefa İlarslan (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Emre Bayram, Berat Yılmaz, Yaren Yılmaz, Muhammed Ali Karaca, Halil İbrahim Karaca ve Ferdi Yılmaz yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yaşanan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.