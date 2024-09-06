Kafadan yapışık doğan inek kutsal sayılıp sergilendi

Kaynak: Haber Merkezi
Kafadan yapışık doğan inek kutsal sayılıp sergilendi

Hindistan’da genetik bir rahatsızlık sonucu kafadan yapışık doğan bir inek, kutsal olarak kabul ediliyor. İneğin sahibi, bu nadir durumdaki hayvanı şehir şehir gezdirerek halktan para topluyor.

Hindistan’da genetik bir rahatsızlık nedeniyle kafadan yapışık doğan bir inek, bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor ve büyük ilgi görüyor. İneğin sıra dışı görünümü ve doğumunun ardından yaşanan olaylar, halk arasında bu hayvanın ilahi bir sembol olduğuna dair inançları güçlendirmiş durumda. Sahibi tarafından şehir şehir gezdirilen inek, gittiği her yerde halkın büyük ilgisiyle karşılanıyor. İneği ziyaret eden insanlar, ona bağış yaparak kutsal kabul edilen bu hayvana yakın olmanın şans getireceğine inanıyor.

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