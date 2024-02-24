Kafası kopan eşek arısı başını kucağına alarak uçup gitti. Müthiş görüntüler geldi

Murat Şahin
Kafası kopan eşek arısı başını kucağına alarak uçup gitti. Müthiş görüntüler geldi
Kafası kopmuş bir eşek arısının, kafasını kucağına alarak uçtuğu anlar, kameraya yansıdı. Bu müthiş görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada izleyenlere hayrete düşüren 23 saniyelik videoda, kafası kopan eşek arısı, yerde kafasını aramak için çırpınıyor.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-1.jpg

Görüntünün sonunda kafasını bulan eşek arısı, kafasını kucaklayıp uçmaya başlıyor. Bu müthiş olay, kamerayla kayıt altına alındı.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-2.jpg

BEYNİNİN ÇOĞU GÖVDESİNDE

Eşek arısı, kafasını kopmasına rağmen uçabilen ilginç bir hayvandır. Bunun sebebi, eşek arısının beyninin çoğunun kafasında değil, gövdesinde bulunmasıdır. Bu şekilde, kafası kopan eşek arısı, vücudunu kullanarak uçabilir, yönünü bulabilir ve hatta saldırabilir.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-3.jpg

ÇOK UZUN YAŞAYAMAZ

Fakat, kafası kopan eşek arısı çok uzun yaşayamaz, çünkü yemek yiyemez ve su kaybeder. Bu yüzden, bu hareket bir yaşam savaşı değil, sadece bir reflekstir.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-5.jpg

EŞEK ARISI İNSANLARA ZARAR VERİR Mİ?

Eşek arısı insanlara zarar verebilir, ama bu durum eşek arısının cinsine, insanın alerjisine ve eşek arısının davranışına bağlıdır. Bazı eşek arısı cinsleri, insanlara saldırmadan önce uyarırken, bazıları daha saldırgan olabilir. Eşek arısı sokması, birçok insan için acıtıcı olmasına rağmen, alerjisi olanlarda ölümcül olabilir. Eşek arısı sokması halinde, sokulan yere soğuk kompres yapmak, yeri temizlemek ve antihistaminik krem sürmek yararlı olabilir.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-6.jpg

Ayrıca, eşek arısı sokması sonucu alerjik reaksiyon belirtileri ortaya çıkarsa, acil tıbbi yardım istenmelidir. Eşek arıları, aynı zamanda insanlar için faydalı böceklerdir. Birçok türü, tarımda zararlı böceklerle savaşmak için kullanılır. Diğerleri, bitkilerin tozlaşmasına katkıda bulunur. Bazıları da, böcek popülasyonunun dengeye gelmesine yardımcı olur. Eşek arıları, ayrıca, mantıklı çıkarım yapabilen ve diğer arıların yüzlerini ayırt edebilen akıllı hayvanlardır.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-7.jpg

EŞEK ARISININ ÖMRÜ NE KADARDIR?

Eşek arısının ömrü, türüne ve yaşadığı yere göre değişir. Genel olarak, eşek arılarının ömrü 12 gün ile 22 gün arasındadır. Ancak, kraliçe eşek arıları, diğerlerinden daha uzun yaşar. Bir kraliçe eşek arısının yaşam süresi ortalama 1 yıldır.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-8.jpg

EŞEK ARISI NEDEN ÖLÜR?

Eşek arısı, kışın geldiğinde genellikle ölür. Bunun sebebi, eşek arısının vücut sıcaklığını koruyamaması ve yiyecek bulamamasıdır. Sadece döllenen dişi arılar, kış uykusuna girerek bir sonraki yıl kraliçe olmak için yaşar. Eşek arısı, ayrıca, hastalık, avcı, zehir veya insan etkisi gibi diğer nedenlerden de ölebilir.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-9.jpg

EŞEK ARISININ DİĞER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Eşek arısı, siyah ve sarı renkli, büyük başlı ve sokan bir arı türüdür. Eşek arıları, tek başına veya sosyal olarak yaşarlar. Yuvalarını, çiğnemiş bitkisel malzemelerden yapılmış kağıt benzeri peteklerle kaplarlar. Eşek arıları, hem avcı hem de parazit olabilirler. Diğer böcekleri öldürüp yerler veya yumurtalarını canlı hayvanların üstüne koyarlar.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-10.jpg

Eşek arıları, insanlar için hem faydalı hem de zararlı olabilirler. Faydalı oldukları yönler, zararlı böceklerle mücadelede kullanılmaları, bitkilerin tozlaşmasına katkıda bulunmaları ve polen taşıyıcı rolü oynamalarıdır. Zararlı oldukları yönler ise, saldırgan davranışları, sokmaları ve alerjik reaksiyonlara sebep olmalarıdır.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-11.jpg

Eşek arısı sokması, ağrı, şişme ve kızarma gibi belirtilere neden olabilir. Alerjisi olanlarda ise, nefes darlığı, şok ve ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Eşek arısı sokması halinde, soğuk kompres yapma, temizleme ve antihistaminik krem sürme önerilir. Eşek arısından kurtulmak için, yuvalarını bulup yok etmek, kokulu maddelerden kaçınmak ve vücudu koruyucu kıyafetlerle örtmek gerekir.

kafasi-kopan-esek-arisi-basini-kucagina-alarak-ucup-gitti-yenicag-12.jpg

İlgili Haberler
Finansmana erişim sorunu dünya ile rekabete engel oluyor
Finansmana erişim sorunu dünya ile rekabete engel oluyor
Son Haberler
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi Gündem
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi
Maltepe'de sahte içki operasyonu Gündem
Maltepe'de sahte içki operasyonu
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor Teknoloji
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı Sağlık
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Gündem
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var? Sağlık
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?