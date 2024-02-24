Kafası kopan eşek arısı başını kucağına alarak uçup gitti. Müthiş görüntüler geldi

Sosyal medyada izleyenlere hayrete düşüren 23 saniyelik videoda, kafası kopan eşek arısı, yerde kafasını aramak için çırpınıyor.

Görüntünün sonunda kafasını bulan eşek arısı, kafasını kucaklayıp uçmaya başlıyor. Bu müthiş olay, kamerayla kayıt altına alındı.

BEYNİNİN ÇOĞU GÖVDESİNDE

Eşek arısı, kafasını kopmasına rağmen uçabilen ilginç bir hayvandır. Bunun sebebi, eşek arısının beyninin çoğunun kafasında değil, gövdesinde bulunmasıdır. Bu şekilde, kafası kopan eşek arısı, vücudunu kullanarak uçabilir, yönünü bulabilir ve hatta saldırabilir.

ÇOK UZUN YAŞAYAMAZ

Fakat, kafası kopan eşek arısı çok uzun yaşayamaz, çünkü yemek yiyemez ve su kaybeder. Bu yüzden, bu hareket bir yaşam savaşı değil, sadece bir reflekstir.

EŞEK ARISI İNSANLARA ZARAR VERİR Mİ?

Eşek arısı insanlara zarar verebilir, ama bu durum eşek arısının cinsine, insanın alerjisine ve eşek arısının davranışına bağlıdır. Bazı eşek arısı cinsleri, insanlara saldırmadan önce uyarırken, bazıları daha saldırgan olabilir. Eşek arısı sokması, birçok insan için acıtıcı olmasına rağmen, alerjisi olanlarda ölümcül olabilir. Eşek arısı sokması halinde, sokulan yere soğuk kompres yapmak, yeri temizlemek ve antihistaminik krem sürmek yararlı olabilir.

Ayrıca, eşek arısı sokması sonucu alerjik reaksiyon belirtileri ortaya çıkarsa, acil tıbbi yardım istenmelidir. Eşek arıları, aynı zamanda insanlar için faydalı böceklerdir. Birçok türü, tarımda zararlı böceklerle savaşmak için kullanılır. Diğerleri, bitkilerin tozlaşmasına katkıda bulunur. Bazıları da, böcek popülasyonunun dengeye gelmesine yardımcı olur. Eşek arıları, ayrıca, mantıklı çıkarım yapabilen ve diğer arıların yüzlerini ayırt edebilen akıllı hayvanlardır.

EŞEK ARISININ ÖMRÜ NE KADARDIR?

Eşek arısının ömrü, türüne ve yaşadığı yere göre değişir. Genel olarak, eşek arılarının ömrü 12 gün ile 22 gün arasındadır. Ancak, kraliçe eşek arıları, diğerlerinden daha uzun yaşar. Bir kraliçe eşek arısının yaşam süresi ortalama 1 yıldır.

EŞEK ARISI NEDEN ÖLÜR?

Eşek arısı, kışın geldiğinde genellikle ölür. Bunun sebebi, eşek arısının vücut sıcaklığını koruyamaması ve yiyecek bulamamasıdır. Sadece döllenen dişi arılar, kış uykusuna girerek bir sonraki yıl kraliçe olmak için yaşar. Eşek arısı, ayrıca, hastalık, avcı, zehir veya insan etkisi gibi diğer nedenlerden de ölebilir.

EŞEK ARISININ DİĞER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Eşek arısı, siyah ve sarı renkli, büyük başlı ve sokan bir arı türüdür. Eşek arıları, tek başına veya sosyal olarak yaşarlar. Yuvalarını, çiğnemiş bitkisel malzemelerden yapılmış kağıt benzeri peteklerle kaplarlar. Eşek arıları, hem avcı hem de parazit olabilirler. Diğer böcekleri öldürüp yerler veya yumurtalarını canlı hayvanların üstüne koyarlar.

Eşek arıları, insanlar için hem faydalı hem de zararlı olabilirler. Faydalı oldukları yönler, zararlı böceklerle mücadelede kullanılmaları, bitkilerin tozlaşmasına katkıda bulunmaları ve polen taşıyıcı rolü oynamalarıdır. Zararlı oldukları yönler ise, saldırgan davranışları, sokmaları ve alerjik reaksiyonlara sebep olmalarıdır.

Eşek arısı sokması, ağrı, şişme ve kızarma gibi belirtilere neden olabilir. Alerjisi olanlarda ise, nefes darlığı, şok ve ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Eşek arısı sokması halinde, soğuk kompres yapma, temizleme ve antihistaminik krem sürme önerilir. Eşek arısından kurtulmak için, yuvalarını bulup yok etmek, kokulu maddelerden kaçınmak ve vücudu koruyucu kıyafetlerle örtmek gerekir.