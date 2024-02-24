Finansmana erişim sorunu dünya ile rekabete engel oluyor

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü her yıl istikrarlı bir şekilde ihracat rakamlarını artırırken, sektör temsilcileri yaşanan finansman problemi ve yüksek faizli krediler nedeniyle üretimde, istihdamda ve ihracatta sıkıntılar yaşıyor.

Özellikle yeni ekonomi yönetimiyle birlikte finansmana erişim konusunda atılan adımlardan olumlu sonuçlar alınsa da, kredi maliyetlerinin yüksek olması sanayicinin işini zorlaştırıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında son dönemde uygulanan sıkı ekonomi politikaları finansman konusunda sektörün önünü bir miktar açtı ancak sorun devam ediyor. Özellikle dünyadaki ekonomik duraksamayı da göz önünde bulundurduğumuzda, 2024 üreticinin daha dikkatli adımlar atması gereken bir yıl olacak. Mevcut faiz oranlarıyla üreticilerin kredi kullanma imkanı bulunmuyor. Yatırımların içeriğine göre ilgili kurumların sübvanse etmesini ya da sıfır faiz uygulamasını talep ediyoruz” dedi.

YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK ÇÖZÜMLER

Faiz politikaları yerine yatırıma desteğin ekonomiye daha çok katkı sağlayacağı yönünde görüş bildiren Özkan, “Yatırımlara yönelik uygun faizlerin belirlenmesi gerekiyor. Uygun şartlarda verilecek kredi ve destekler üretimin sürdürülebilirliğine daha çok katkı sunacaktır. Özellikle ihracatın yanı sıra hem istihdama hem de yeşil dönüşüme katma değer katacak projelere gerekirse faizsiz kredi verilmesi gerekiyor. Tabii bunun denetiminin sağlanması ve proje vaatlerinin yerine getirilmesi de oldukça önemli’’ diye konuştu.

İSTANBUL'UN İKİ YAKASINA DA YENİ OSB TALEBİ

Sektörün bu süreci daha rahat atlatması ve geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi için İstanbul’un iki yakasına kurulacak OSB’lerin önem taşıdığının altını bir kez daha çizen Özkan, “İstihdamı ve üretimi İstanbul’dan taşımak mümkün görünmüyor, biz de bu sebeple İstanbul’un iki yakasına OSB talep ediyoruz” dedi.

VİETNAM REKABET PAZARINDA

Dünya mobilya sektöründe en büyük üretici olarak Çin zirvede yer alırken, pazar liderini ABD, İtalya, Almanya, Polonya, İspanya ve Türkiye takip ediyor. Son yıllarda pazara hızlı giriş yapan Vietnam ise büyük üreticilere gözdağı veriyor. Küresel çapta rekabet ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özkan, “Vietnam’ın mobilya konusunda bir geçmişi bulunmuyor ancak bir anda devler ligine girdiler. Bunun en büyük nedeni ise devletin bu durumu politika haline getirmesi. Özellikle yıllık ithalatı 50 milyar dolar olan ABD pazarından aldığımız payı artırmak için mücadele veriyoruz. ABD pazarından yüzde 1 pay alsak dahi önemli bir rakam” dedi.