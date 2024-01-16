Kafasının sıkıştığı makinede dakikalarca kurtarılmayı bekleyen 14 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti. Bu çocuğun hesabını kim verecek?

Olay, 9 Ocak günü Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Haftanın bir günü Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim alan 14 yaşındaki Arda Tonbul, pratik eğitimi amacıyla haftanın diğer 4 gününde de İstanbul Caddesi’ndeki demir ve çelik fabrikasında staj görmeye başladı.

SIKIŞTIĞI YERDE FARK EDİLMEDİ

Olayın yaşandığı gün fabrikada usta gözetiminde çalışan Tonbul, bir süre sonra makinenin başında yalnız başına kaldı. Sac büküm makinesini inceleyen Tonbul, içine bakmak isterken ayağı pedala çarptı. Arda Tonbul’un kafası, bir anda çalışan makineye sıkıştı. 14 yaşındaki çocuk, 22 dakika boyunca sıkıştığı yerde fark edilmedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Tonbul 22 dakika sonunda işyerindekiler tarafından fark edilince olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 6 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Tonbul hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma yapan polis savcılık talimatıyla işyeri müdürü H.Ö. ve iş güvenliği uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. H.Ö. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Tonbul’un cenazesi Akçaburgaz’daki oturduğu mahallede helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere gözyaşlarıyla memleketi Giresun’a gönderildi.

Yaşanan olay işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında ustasının ayrılmasıyla tek başına kalan çocuk, sac büküm makinesini inceliyor.

Bir müddet sonra makinenin içine bakmak isteyen çocuğun kafası sıkışıyor. Arda Tonbul’un sıkıştığı noktada 22 dakika süresince fark edilmeyi beklediği görülüyor.

"ORADA BİR GÖREVLİ OLSA İLK DARBEDE KURTARILABİLİRMİŞ"

Baba Raşit Tombul, "Çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş, bir cisim, parça mı vardı onu bilmiyoruz tabii ki. O esnada haberi olmadan pedala ayağını dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. 16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz" diye konuştu.