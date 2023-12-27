Kafede 'çok sesli konuşuyorsun' kavgası kanlı bitti

Kaynak: DHA
Kafede 'çok sesli konuşuyorsun' kavgası kanlı bitti
Tekirdağ'da bir kafetaryada yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüşünce Rıdvan Ersoy (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana gelen olayda, Kafeteryada oturan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşünce Rıdvan Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu.

SİLAHIYLA BELİNDEN VURDU

Kafeteryada bulunan müşterilerden biri araya girip kavgayı önlemeye çalışırken diğer müşteriler panik halinde kafeteryadan kaçtı. İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy'un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, olay yerinde yere yığıldı. Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Çıkan kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olay yerinde kullandığı tabanca ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Arkadaşı M.K. de Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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