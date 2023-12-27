Motosiklet sürücüsünü kaskla döven şahsa cezaevi yolu göründü

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsünü kaskla döven şahsa cezaevi yolu göründü
Bursa'da otomobiline çarpması nedeniyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü, kaskla darbeden şahıs tutuklandı.

Olay, 25 Aralık günü Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. D.A., motosikletiyle seyir halindeyken Y.H. yönetimindeki otomobile çarptı.

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Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Y.H., motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darp etti. Bölgedeki diğer sürücülerin araya girmesiyle sona eren kavga, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerince Y.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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