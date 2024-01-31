"Kafes-33" operasyonuyla 'Ahmet Söylemez' çetesi çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi
"Kafes-33" operasyonuyla 'Ahmet Söylemez' çetesi çökertildi
İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleştirilen 'Kafes 33' operasyonla elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütüne darbe vuruldu. Örgüt örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan organize suç örgütü açıklaması. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda suç örgütü elebaşısı Ahmet Söylemez çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Organize suç örgütü hakkında, iş yerlerini kurşunlamak, iş insanlarının üzerinde baskı kurarak haraç almak, iş insanlarının tehdit etmek, para vermeyi reddeden iş insanlarının yakınlarınan yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmek gibi suçlamalar bulunuyor.

Bakan Yerlikaya, "Kafes-33" operasyonuyla örgüt elebaşı Ahmet Söylemez ile birlikte toplam 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti.

"Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

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