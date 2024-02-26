Kafes-48 operasyonu: "Gülbaharlar" çökertildi

Kaynak: AA
Kafes-48 operasyonu: "Gülbaharlar" çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında, "Gülbaharlar" adlı örgütün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız." dedi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı önderliğinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da eş zamanlı "Kafes-48" operasyonu yapıldığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda aralarında örgütün lideri Celal Gülbahar'ın da olduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüphelinin yakalandığını kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederken açıklamasını şöyle sürdürdü:

"'Gülbaharlar olarak bilinen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senede el konuldu."

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