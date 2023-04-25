Kaftancıoğlu 'teröristbaşı' tezgahını ortaya çıkardı. CHP logosuyla sahte broşür basılmış

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” broşürleri basıldığını söyledi. Kaftancıoğlu, yaşanan gelişmeyle ilgili yargı sürecini başlattıklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu 'teröristbaşı' tezgahını ortaya çıkardı. CHP logosuyla sahte broşür basılmış

İktidarın seçim meydanlarında muhalefeti suçlayarak sık sık dile getirdiği 'terör' söyleminin İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaada broşür olarak basıldığı ortaya çıktı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERDEN ‘TERÖRİSTBAŞI’ PROVOKASYUNU GİRİŞİMİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismi henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından CHP logosuyla "iktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız" ifadelerinin yer aldığı sözde parti broşürü ve sticker bastırıldığını aktardı.

“BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Matbaanın broşürle ilgili isim bilgisi vermediğini de aktaran Kaftancıoğlu, "CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akşam akşam çaresizlikten düştükleri duruma biraz da gülelim diyerek bir vaka paylaşayım sizlerle.

Yer Sultanbeyli’nde bir matbaa…

CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” diyerek sözde parti broşürü, Sticker bastırmışlar.

Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir belki de uzaylılar:)

Güldük eğlendik şimdi asıl söyleyeceğimize gelelim.

CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım…"

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