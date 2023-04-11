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Mansur Yavaş AKP iktidarına yüklendi. Her seçim kendileri gibi düşünmeyenleri terörist diye itham ettiler

Çanakkale Millet Buluşması'nda konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş iktidara yüklendi. “Her seçim kendileri gibi düşünmeyenleri terörist diye itham ettiler" diyen Yavaş; “Pahalılık var, pazarcılar terörist soğancılar terörist” ifadelerini kullandı…

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:51
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Mansur Yavaş iktidara yüklendi. Pahalılık var diye pazarcılar terörist soğancılar terörist

Mansur Yavaş AKP iktidarına yüklendi. Her seçim kendileri gibi düşünmeyenleri terörist diye itham ettiler
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Çanakkale Millet Buluşması'na katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi...

"MEVSİMLİK VATANSEVERLİK YAPMAYIZ"

İktidarın her seçim kendileri gibi düşünmeyenleri terörist diye itham ettiğini söyleyen dedi Yavaş, "Hiçbir zaman mevsimlik vatanseverlik yapmayız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar idare edemez dediler, eski dönemin 4,5 milyar borcunu ödedik. Onlar gibi yapmak zorunda değiliz, onlar da bizim gibi düşünmek zorunda değil ama bıktık artık. Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist. Hiçbir kusur bunların üzerine konmuyor. Pahalılık var, pazarcılar terörist. Pahalılık var, soğancılar terörist. Terörist diye diye toplumun yarısını teröristlikle itham ettiler. Bizler de en az onlar kadar Müslüman, en az onlar kadar vatanseveriz. Teröriste terörist deriz, katile katil deriz. Hiçbir zaman mevsimlik vatanseverlik yapmayız."

Mansur Yavaş, "İnşallah 15 Mayıs’tan sonra bu korku iklimini üzerimizden atıp baharlar yaşatmak üzere ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yaparak Türkiye’nin tümüne bahar gelecek” ifadesini kullandı.

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