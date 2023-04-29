Ülkü Ocakları’ndan tepki çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener pankartı

Canan Kaftancıoğlu Ümraniye Ülkü Ocakları'na asılan Kılıçdaroğlu’nu ve Akşener’i karalamaya çalışan afişi paylaşarak tepki gösterdi.Gaffar Okkan ve 5 polisin katili Hizbullah'ın uzantısı HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda ama bu pankartları astılar.

Ülkü Ocakları’ndan tepki çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener pankartı

Editör: Naim Arıoğlu

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasette provokasyonlar hız kazandı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik karalama ve iftira kampanyaları da devam ediyor.

Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yönelik iftira pankartı asıldı.

Gaffar Okkan ve 5 polisin katili Hizbullah'ın uzantısı HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda olmasına karşın Ülkü Ocakları'nın böyle bir afiş asması dikkat çekti ve tepki topladı.

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Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta “Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazılırken, diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanıldı.

Pankartı paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü Son kez uyarıyorum! iftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda …

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CHP İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul Basın Danışmanı Can Poyraz da söz konusu videoyla ilgili bir açıklama yaptı. Poyraz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili afiş Ümraniye Ülkü Ocaklarından karşı binaya uzatılan iple asılmıştır.

Afişi asanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve afiş Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri tarafından kaldırılmıştır."

CHP LOGOSUYLA SAHTE BROŞÜR BASMIŞLARDI

Canan Kaftancıoğlu daha önce de İstanbul’da CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” broşürleri basıldığını söylemişti.

Matbaanın broşürle ilgili isim bilgisi vermediğini de aktaran Kaftancıoğlu, "CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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