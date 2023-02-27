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Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan’a tepki: Sen helallik isteyeceğine istifa et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da ‘helallik’ istemesine tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ülkeyi yönettiğini zanneden Adıyaman’da 'Birkaç gün Adıyaman’a gelemedik, helallik istiyoruz’ diyor. Sen helallik isteyeceğine istifa et. Bu işler yapılmayacak işler değil sen yeter ki vatandaşı öncele’’ dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:27
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Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan’a tepki: Sen helallik isteyeceğine istifa et

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan’a tepki: Sen helallik isteyeceğine istifa et
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatyalı yurttaşları bugün ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı’nın Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde kurduğu 100 çadırı ziyaret eden Canan Kaftancıoğlu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da helallik istemesini eleştirdi ve şunları söyledi:

"Bu yaraların kesin tedavisi, bu hastalığın tedavisi merkezi organizasyon ve güçlü bir siyasi irade. Ülkeyi yönettiğini zanneden, Adıyaman’da ’Birkaç gün Adıyaman’a gelemedik, helallik istiyoruz’ diyor. Sen helallik isteyeceğine istifa et. Bu işler yapılmayacak işler değil sen yeter ki vatandaşı öncele."

“YAPMAYANLARI GÖNDERECEĞİZ”

Malatya ziyaretinde Kaftancıoğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas ve Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti.

Çadır ziyaretinde depremzede yurttaşlarla bir araya gelen Kaftancıoğlu, "İnsanımızı olduğu yerde güvenli bir şekilde yaşatabilmenin koşullarını hep birlikte oluşturacağız. Yapmayanları da göndereceğiz" diye konuştu.

Kaftancıoğlu, depremin ilk gününden itibaren Kadıköy Belediyesi’nin depremzedelerin hizmetine sunduğu aşevini de gitti ve emeklerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

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