Kafur bitkisi zehirlenmelere iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kafur bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kafur bitkisi; Ateşli hastalıklarda, uyuşturucu maddelerde zehirlenmelerde ve gece terlemelerinde de kullanılır.

KAFUR BİTKİSİ NEDİR?

Tabiatta, birçok bitkide bulunur. Tıpta kullanılan kafuru "Japonya Kafuru"dur. "Cinnamomun Camphorea" ağacının odunu, su buharıyla distile edilerek elde edilir. Kafuru renksiz, şeffaf, billuri yapılı, gevrek parçalarıdır. Kokusu hususi ve keskin, lezzeti sonradan serinlik veren acı ve yakıcıdır. 204 santigrat derecede kaynar. Adi sıcaklıkta uçar. Suda çok az erir. Alkolde, eterde, kloroformda, benzolde ve yağlarda çok erir.

KÂFUR YAĞI NASIL KULLANILIR?

Yılın her mevsimi kesilebilen kafur ağaçlarının odunsu gövdesi ince kıyılır ve ezilir. Ezilen karışım damıtılarak eter yağı şeklinde kâfur yağı elde edilir. Elde edilen yağ, kâfur ispirtosu ve ilaç yapımında kullanılır.