Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Kağıthane Sadabat Viyadüğü'nde hafriyat yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki taşlar yola devrildi. TEM bağlantı yolu Okmeydan'ı istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:39
Takip Et
Kağıthane Sadabat Viyadüğü'nde hafriyat yüklü kamyon devrildi. Taşlar yola saçıldı yolu Okmeydan’ı istikameti trafiğe kapatıldı
Ayrıntılar geliyor…
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.