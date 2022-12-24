24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:28
Takip Et

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Has Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sardı. Durumu fark eden bina sakinleri, doğal gaz vanasını kapatarak binayı boşalttı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
2
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
3
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
5
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
6
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
7
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti
﻿Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti
﻿Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti
﻿Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
﻿Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı. 10 kişi öldü
﻿Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı. 10 kişi öldü
﻿Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı. 10 kişi öldü
﻿Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
﻿Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
﻿Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.