Kağıthane'de inşaatın istinat duvarı çöktü; saniyelerle kurtuldu

(DHA) - Olay, sabah saat 09.00 sıralarında İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Bir inşaatın istinat duvarı yaya kaldırımıyla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeden saniyeler önce yoldan geçen araçlar olaydan kıl payı kurtuldu. Çökme sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Mahalle esnafı Hazar Ertürk "Biz sabah saat 08.30'da geldik, yağmurdan dolayı inşaatın istinat duvarı çöktü. Olaydan sonra ekipler geldi ve yolu trafiğe kapattılar. Yol kapalı, çalışmalar sürüyor.

Yolun bir hafta kadar kapalı kalabileceğini söylediler, mağduruz" diye konuştu.

İstinat duvarının yaya kaldırımıyla birlikte çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.