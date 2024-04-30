İmamoğlu kazanmış dediklerinde gülen bebeğin görenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu kazanmış dediklerinde gülen bebeğin görenleri güldürdü
İmamoğlu'nun zaferini duyunca gülen bebeğin videosu viral oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferi sonrası "İmamoğlu kazanmış" dediklerinde gülen bir bebeğin videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video, İmamoğlu'nun zaferini kutlayanları gülümsetti.

Görüntülerde, bebeğe "İmamoğlu kazanmış" dendiği anda gülmesi ve sevinçli bir şekilde tepki vermesi yer alıyor. Bebeğin sevimli tepkisi, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti.

Video, İmamoğlu'nun seçim zaferinin toplumda yarattığı sevinç ve coşkunun ne kadar geniş bir kesimi etkilediğini gösteriyor. Seçim sürecinde yaşanan gerginliklerin ardından gelen bu sevinç dolu anlar, insanların bir araya gelerek sevinci paylaşmasını sağlıyor.

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