154 kişilik listede yer alan Ali Babacan'dan Bahçeli'ye çok sert sözler

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
154 kişilik listede yer alan Ali Babacan'dan Bahçeli'ye çok sert sözler

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, MHP'nin154 kişilik listesinde ismi bulunan Ali Babacan’ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

MHP'nin Sinan Ateş davasına müdahil olma talebine yönelik dilekçesinde mahkemeye çağrılması istenen 154 kişilik listede ismi bulunan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, listede yer alan bazı isimlerle görüşmelerimi okuyucularıyla paylaştı.

Terkoğlu, bugün yayımladığı "154'lükler şimdi ne yapacak?" başlıklı yazısında, MHP'nin 154 kişilik listesinde yer alan isimler arasında bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, gazeteciler Ruşen Gültekin ve Orhan Uğuroğlu, Emekli Amiral Türker Ertürk, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ve avukat Afşin Hatipoğlu'na "Ne yapacaksınız?" sorusunu sordu.

Terkoğlu'nun yazısına göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan,154 kişilik listeye ilişkin "Bahçeli’nin bir ayağı siyasetin öbür ayağı mafyanın içinde. Devlet gücünü yanlış şekilde kullanan ve maddi menfaat sağlayan bir yapı oluştu" derken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Kale almıyorum. Kendi Ülkü Ocakları başkanını tetikçilere öldürten bir zihniyet benim için ancak mücadele edilecek bir zihniyettir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Flaş...Flaş...Deniz Taksiye yüzde 100 zam
Kahraman İmam camide son anda intiharı engelledi
MHP'li Yönter'in Sinan Ateş cinayetinden önce azmettiriciye mesajı ortaya çıktı
Bahçeli'nin sözlerine Adalet Bakanı sert çıktı: Yanlış yapıyor
MHP’nin Sinan Ateş davasında mahkemeye verdiği dilekçenin tamamı ortaya çıktı
Devlet Bahçeli: 154 kişiyle hesaplaşacağız, günü geldiğinde gereken yapılacak
Son Haberler
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş Gündem
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti Spor
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun! Gündem
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun!
Otomobil ile kamyonet çarpıştı Gündem
Otomobil ile kamyonet çarpıştı
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu Gündem
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü Kültür Sanat
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı Spor
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı