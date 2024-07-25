154 kişilik listede yer alan Ali Babacan'dan Bahçeli'ye çok sert sözler

MHP'nin Sinan Ateş davasına müdahil olma talebine yönelik dilekçesinde mahkemeye çağrılması istenen 154 kişilik listede ismi bulunan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, listede yer alan bazı isimlerle görüşmelerimi okuyucularıyla paylaştı.

Terkoğlu, bugün yayımladığı "154'lükler şimdi ne yapacak?" başlıklı yazısında, MHP'nin 154 kişilik listesinde yer alan isimler arasında bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, gazeteciler Ruşen Gültekin ve Orhan Uğuroğlu, Emekli Amiral Türker Ertürk, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ve avukat Afşin Hatipoğlu'na "Ne yapacaksınız?" sorusunu sordu.

Terkoğlu'nun yazısına göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan,154 kişilik listeye ilişkin "Bahçeli’nin bir ayağı siyasetin öbür ayağı mafyanın içinde. Devlet gücünü yanlış şekilde kullanan ve maddi menfaat sağlayan bir yapı oluştu" derken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Kale almıyorum. Kendi Ülkü Ocakları başkanını tetikçilere öldürten bir zihniyet benim için ancak mücadele edilecek bir zihniyettir" ifadelerini kullandı.