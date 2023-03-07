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3 bin 500 yaşındaki 'Maraş Fili' depremde hasar görmedi

Kentin simgeleri haline gelen 3 bin 500 yıllık fil fosili ile erken Bizans dönemine ait Germanica Antik Kenti'nin taban mozaikleri Kahramanmaraş merkezli depremleri hasar görmeden atlattı

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:43
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Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesinde sergilenen 3 bin 500 yaşındaki 'Maraş Fili' depremde hasar görmedi

3 bin 500 yaşındaki 'Maraş Fili' depremde hasar görmedi
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Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi müdürü Safinaz Payam, şiddetli depremlerin ardından evden çıktıktan sonra çalışanlarla birlikte müzenin durumuna bakmaya geldiklerin söyledi.

Acıpayam ,''Müzeye gelir gelmez hemen eserlerin olduğu bölüme gittik .Eserlerimizin hiçbirinde hasar olmadığını görmek bizi çok mutlu etti'' dedi

3BİN 500 YILLIK FİL FOSİLİ GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Safinaz Acıpayam Arkeoloji Müzesinin yanında bulunan ağır hasarlı binanın yıkılma ihtimali olduğunu söyledi.

Bu durumun risk oluşturmaması için sergilenen eserlerin tek tek paketlenerek müzede güvenli alana taşındığını anlatan Acıpayam, Bunların arasında Gavur Gölü bölgesinde bulunan 3 bin 500 yıllık,nesli tükenmiş ''Maraş Fili'' iskelet kalıntılarının da yer aldığı iskeleti oluşturan kemiklerin uzman restoratörler tarafından tek tek paketlenerek taşındığını söyledi.

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