Elbistan’da parklara verilen zararın maliyeti 2 milyon lira

İHA'nın haberine göre, Elbistan’da, Pınarbaşı mesire alanı başta olmak üzere parklar ve mahalle aralarındaki alanlara kimliği belirsiz kişilerce zarar veriliyor. Özellikle gece saatlerinde kamelyaların ahşap kısımlarını kırarak yakan, parçalayan ve oyun gruplarına zarar veren bu kişilerin yaptıklarının yanına kâr kalmaması için çalışma başlatılmıştı. Polis ve mahalle bekçilerince 10 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapılmıştı. Kamelyalar ve oyun parkları ise, ciddi bir maliyet gerektiren çalışmanın ardından yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.



Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan 2022 yılı içerisinde parklara verilen zararın maddi değerinin 2 milyon lirayı bulduğunu söyledi.







Doğan, “İlçemizde maalesef bazı art niyetli kişiler tarafından park ve oyun gruplarımıza zarar veriliyor. Bu yıl içerisinde sadece oyun gruplarımızda 1.7 milyon liralık bir hasar oluştu. Tabi amortisman giderleri hariç, onunla birlikte 2 milyon liralık bir zararımız oluştu. Halkımızdan biraz daha bilinçli davranmalarını, çocuklarımızı kamusal alanlara zarar vermemeleri noktasında uyarmalarını istiyoruz. Biz elimizden geldiğince bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.







Oyun alanlarını kullanan çocuklar da gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, gönüllerince eğlendikleri oyuncak ve materyallerin yakılmasına bir anlam veremediklerini belirttiler.



Vatandaşlar ise, parklara ve kamelyalara zarar verilmesinin mantıkla bağdaşan bir yanı olmadığının altını çizdiler.