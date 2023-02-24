Deprem Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu

Kırsal Taşağıl Mahallesi yakınlarındaki bölgede metrelerce uzanan yarıkların derinliğinin bazı yerlerde yaklaşık 2 metreye ulaştığı görüldü.

Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek, deprem bölgesinde çok sayıda alanında uzman akademisyen ekibin incelemelerde bulunarak detaylı rapor çalışması yaptığını söyledi.

Deprem sonrası yeryüzü hareketleri ve yüzey kırıklarının normal olduğunu anlatan Benek, bazı kaya parçalarının depremlerde daha kolay düştüğüne işaret etti.

Fırat Nehri boyunca oluşan yarıklar nedeniyle endişelenilmemesi gerektiğini belirten Benek, "Büyük ölçekte meydana gelen depremin tesirinde oluşmuştur. Nehir kenarında yaşayan bölge insanının kırıklara bağlı olarak endişelenmesine gerek yoktur." diye konuştu.

"BAZI YERLERDE İNSAN BOYUNU AŞIYOR"

Taşağıl Mahallesi sakinlerinden Ramazan Ayata da şiddetli şekilde hissettikleri depremde civardaki birçok evin yıkıldığını aktardı.

Nehir kıyısındaki merada deprem sonrası yarıkları gördüklerini ifade eden Ayata, şöyle devam etti:

"Depremden sonra merak edip geldik ve bu manzarayla karşılaştık. Çocukluğumuz burada geçti, yarıkları görünce şaşırdık, fay hattının geçtiği bir yeri andırıyor. Yarıklar bazı yerlerde insan boyunu aşıyor. İki bölgede kayalıkların depremin etkisiyle Fırat Nehri'ne döküldüğünü görebiliyoruz. Aslında buradaki zeminin çok sağlam olmasından dolayı hiçbir şey olmaz sanıyorduk. En sağlam dediğimiz yer bu hale geldiyse biz halimize şükrediyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık."

Mahalle sakinlerinden Bülent Ayata ise yarıkları görünce çok şaşırdığını dile getirdi.

Bölgede zeminin sağlam olduğuna inandıklarını anlatan Ayata, "Kayalıkların uç kısımlarına kadar gittim, çok büyük parçalar kopmuş nehre devrilmiş hatta kopmak üzere olan devasa parçalar var. Şu anda durduğumuz yer bile sorunlu ki ufak bir sarsıntı da çökecek gibi görünüyor." dedi. (AA)