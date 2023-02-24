Gaziantepli depremzede: Devlet 200 kişilik çadır kurup bize düzenli yemek veremez miydi?

10 kentin etkilendiği deprem felaketi sonrası depremzedeler zor şartlarda yaşamaya devam ediyor. AKP iktidarı vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını iddia etse de gelen görüntüler sorunların devam ettiğini gösteriyor.

Gaziantep’te CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile konuşan Gaziantepli bir depremzede yaşadığı sorunları anlattı. Özellikle hijyen ve düzenli yemek konusunda sorunlar yaşadıklarını belirten Depremzede "Devlet şuraya 200 kişilik bir çadır kurup bize düzenli yemek veremez miydi? Bundan aciz miydi devlet?" dedi.