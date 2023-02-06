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Hatay, Adana ve Malatya'nın ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları da kapatıldı

Hava şartları karadan ulaşımı güçleştirirken Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya havaalanları da hasar görmeleri sebebi ile kullanılamıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:40
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Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları kapatıldı

Hatay, Adana ve Malatya'nın ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları da kapatıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ülkenin pek çok şehri ve komşu ülkelerde yarattığı yıkımın yaralarının sarılması, arama kurtarma çalışmaları ve mağdurların ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin çabalar zorlu koşullar altında ilerliyor.

HAVALİMANLARI KAPATILDI

Karadan ulaşımın güçleştiği bölgeye hava ulaşımı da neredeyse durdu.

Amik Gölü üzerine yapılması sebebi ile eleştirilen Hatay Havalimanı, pistlerinin tahrip olmasının üzerine kullanıma kapatılan ilk havalimanı oldu.

Bunu Adana, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep havalimanları izledi. Böylece bölgeye hava ulaşımı da büyük oranda ortadan kalktı.

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