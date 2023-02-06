Hatay, Adana ve Malatya'nın ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları da kapatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ülkenin pek çok şehri ve komşu ülkelerde yarattığı yıkımın yaralarının sarılması, arama kurtarma çalışmaları ve mağdurların ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin çabalar zorlu koşullar altında ilerliyor.

HAVALİMANLARI KAPATILDI

Karadan ulaşımın güçleştiği bölgeye hava ulaşımı da neredeyse durdu.

Amik Gölü üzerine yapılması sebebi ile eleştirilen Hatay Havalimanı, pistlerinin tahrip olmasının üzerine kullanıma kapatılan ilk havalimanı oldu.

Bunu Adana, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep havalimanları izledi. Böylece bölgeye hava ulaşımı da büyük oranda ortadan kalktı.